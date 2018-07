Suvi on teadagi romantika kuldaeg. Ent liblikad kõhus vajavad ka tahket toitu, mitte ainult õhku ja armastust, kirjutab Toidutare. Millised on kuumal aja armunute või lihtsalt meelierutavat seiklust otsijate road?

Rukola

Kuigi rukola otseselt libiidot ei tõsta, on temas sisalduvatel antioksüdantidel omadus mõjuda organismile puhastavalt keskkonna kahjulike mõjude eest, mis võivad su sugutungi pärssida.



Tomatid

Punane, ahvatlevalt küps ja mahlane tomat on iseenesest nagu ülemlaul kehalisele armastusele. Irvhambad on selle vilja nimetanud suisa looduslikuks viagraks. Lisaks sellele on temas aineid, mis otseselt libiidole hästi mõjuvad. Tomat on ka hea meeste eesnäärmele, kuna sisaldab tugevat antioksüdanti nimega lükopeen.



Must pipar

Vürtside kuningaks kutsutud must pipar sisaldab kapsaitsiini, mis laiendab veresooni, ergutab hea tuju hormooni endorfiini eritumist ning kiirendab pulsisagedust. Seega keera julgelt pipart veskist salatitele ja teistele roogadele peale!



Avokaado

Legendi kohaselt ei tohtinud iidsed asteegid preestri keelu tõttu avokaadosid süüa, sest muidu oleks nad muutunud liiga iharaks. Kas sel on nüüd tõepõhi või mitte, ent avokaados on väga palju kasulikke aineid, mis mõjuvad muuhulgas ka libiidole ergutavalt.



Värsked marjad

Olgu need siis maasikad, kirsid, sõstar – kõigis marjades on piisavalt keha turgutavaid antiüksüdante ning mineraalaineid. Eesti marjade hapukas maik on kuumuses eriti kosutav. Valmista kallimale üks imekerge (valmistamise mõttes samuti) pavlova ning kata värskeltkorjatud marjadega. Tulemus saab olema võimas igas mõttes.



Mereannid

Olgu tegemist siis kohaliku kalaga või kaugemalt saabunud, isegi vahele külmas olnud mereannikokteiliga – need mõjuvad nii jahutavalt kui ka armutungi toniseerivalt. Kohalik valge kala nagu lest ja siig jahutavad ning maitsevad hästi. Väidab ju ka meie kinoklassik, et “Armastan sind nagu siiakala!” Rasvasemad kalad sisaldavad ohtralt südamele kasulikke omega-happeid. Austrid ja kõiksugu karbid on ju pesueht afrodisiaakum!



Sidrun

Peavõit lähebki suvearmunute söögivalikus sidrunile! Jahutav, C-vitamiiniga rikastaud ja anioksüdantiderohke – sidrun on armastajate üks parimad kaaslasi suvel. Piserda veidi avokaadolõikudele koos musta pipra ja tomatiga, serveeri kõrvale sidrunimahlas marineerunud lõheäkist ning saad tõelise armusöögi!

Mida hõrgutavat neist oma kallimale kokata saad, loe juba Toidutarest!