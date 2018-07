Vene uusrikas tuleb toidupoodi ja küsib noorukeselt müüjannalt: "Mis need teil on?"

"Need on õunad," vastab müüjanna.

"Nii. Hästi. Ma võtan kümme kilo. Ainult peske palun iga õun korralikult ära ja keerake eraldi salvrätiku sisse. Aga mis need on?"

"Need on apelsinid."

"Ahhaa! Suurepärane. Ma võtan neid ka kümme kilo. Ainult peske jälle iga apelsin ära ja keerake salvrätiku sisse. Nii, aga mis need seal laua peal on?"

"Need on rosinad," vastab müüjanna, "aga neid me täna ei müü."