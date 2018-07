Kuidas toime tulla talumatult keeruliste hetkedega? Põgeneda või jääda?

Hedvig Hanson kirjutab portaalis Edasi.org, et tema arvates on kõige vääram pagemine elu antud ülesande eest.

"See on lihtsamat teed minek, näiline hetkeline lihtsus on tihti tulevane lõks. Ühelt poolt on üsna inimlik, et ebamugavas olukorras tahaksime me selle kõige eest põgeneda, mugavamasse paika, valutumasse olekusse. See on justkui enesekaitsereaktsioon, aga paradoksaalsel kombel võib vältimine või ebamugavuse summutamine viia meid veelgi suuremate ebamugavusteni. Alul võib põgenemine tunduda õnnestuvat, ent tegelikkuses ei pruugi me kummatigi saada loodetud rahu. Sest me püüdsime vältida õppetundi, mille elu meile tõi."