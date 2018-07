Kohvi pole kaalulangetajatele mingi kõrgemate jõudu poolt antud imeravim, sest uusima uuringu järgi söövad kohviarmastajad hommikusöögi ajal kokku hoitud 10% päevasest tavapärasest kaloraažist hiljem enam kui topelt tagasi, kirjutab Toidutare.

Kaua aega on väidetud, et kohv on dieedipidaja parim sõber. Nüüd on avaldatud üsna väikesemõõtmeline (osales 50 täiskasvanut vanuses 18 kuni 50) uuring, mille kohaselt tõesti, hommikusöögi kõrvale joodud mitu tassitäit kohvi aitas isusid ohjeldada, ent see ei kehtinud päeva ülejäänud toidukordade kohta, leidsid The State University of New York toitumisteaduste sektsiooni teadlased, vahendab Daily Mail.



Uuringu läbiviijad rõhutavad, et nende ülesanne oli näidata, et kohvi pole imerelv. Nende peamine soov oli, et inimesed ei usaldaks Ameerika turul plahvatuslikult kasvanud kofeiini sisaldavaid nn salenemispreparaate, vaid teeksid ise oma elustiilis tervislikke muudatusi.



Tegelikult kinnitavad nende tulemused väga ammust teadmist - kaalulangetuseks ja tervislikumate eluviiside saamiseks tuleb oma elustiili ja toitumisharjumuste muutmise nimel vaeva näha. Kiired imetrikid ei ole ju kunagi tegelikult töötanud ega pikemalt pidama jäänud.

