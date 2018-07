Suve organ on süda. Hiina meditsiini järgi on süda seotud meie vaimuga (shen). Kui süda on tugev, on vaim rõõmus ja õnnelik. Kui süda on nõrk, tekib depressioon, rahutus, ärevus või unetus. Kuna suvi on südame aktiivsuse aeg, siis tuleks süüa vaimu rahustavaid ja südant tugevdavaid toite. Vaimu rahustavad hirss, kibuvitsaõied, lootose seemned, longanipuu viljad. Südant tugevdavad vaarikad, maasikad, mustikad, läikvaabik (ganoderma).

Söö magu ja põrna tugevdavat toitu

Suvine niiskus võib kahju teha põrnale. Kui põrna energia jääb nõrgaks, muutume loiuks ja väsinuks, keha on raske ja mõte ei liigu. Samuti hakkab kehasse kogunema niiskus, mille väljenduseks võib olla kehakaalu tõus, isutus või limased eritised (nohu, röga või valgevoolus) ja kõhulahtisus.

Põrna tugevdamiseks ja niiskuse väljaviimiseks peaks vältima toortoitu, piimatooteid, magusat, nisutooteid ja rasvast toitu. Põrna tugevdavad pisarhein, ingver, hirss, adžukiuba, sojauba, riis.