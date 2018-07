Paljud inimesed ei taha kasutada päikesekaitsekreemi, kartes, et nii ei saa ju üldse pruuniks. Mida arvab sellest nahaarst?

"See on vale mõtlemine, sest heleda nahaga inimene ei tohiks tahta saada pruuniks, " räägib ERRi portaalis Novaator nahaarst Maire Karelson.

"Kui nahk muutub pruuniks, siis räägib see naha võitlusest UV-kiirgusega meie ellu­jäämise nimel. Kartes, et nahk ei muutu pruuniks, ei panda ka päikesekaitsekreemi nii palju peale, kui peaks.

Korraga tuleks kreemi panna nahale paari supilusika suuruses koguses ja päevaga kulub nii ära terve tuub. Samamoodi on vale see, kui pannakse kreem peale ja arvatakse, et nüüd võib hommikust õhtuni päikese käes viibida."