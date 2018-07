Kas tunned sageli ängistust, et lükkad edasi oluliste töödega alustamist ja muudkui venitad ja venitad tähtsate otsustega? Venitamise taga võib peituda hoopis miskit muud kui laiskus.

Portaalis Edasi.org kirjutab kolumnisti ja visionäär Thomas Koulopoulos, et asi, millega me venitame, on tegelikult seoses millegagi, mis meile stressi tekitab.

"Loomulikult tahad sa stressi kogedes selle allikast vabaneda. Seega üritame me stressi vältida ja loodame kogeda lühiajalist rahulolu või viia oma mõtted mujale.

Tegelikkuses ei väldi me mitte ülesannet ennast, vaid sellega kaasnevat stressi.

Olgu tegemist töö, suhete või meie tervisega, siis on asjadega venitamine tegelikult üks viis asjadega toimetulekuks. Ma ütleks isegi, et see aitab meil ellu jääda."