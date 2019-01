KUIVATA ÕIGESTI KÄSI! Elektriline kuivati võib neile hoopis lisada baktereid ja viiruseid

Juba varasemad uuringud on tõestanud, et avalikus WC-s on kõige kindlam on kuivatada käsi paberkäterätikutega. Briti teadlaste uuringu järgi levitab uudne kätekuivati 20 korda rohkem viiruseid kui tavaline kätekuivati ja üle 190 korra rohkem kui paberkäterätik.

Aga isegi kui kätekuivatid paiskaksid välja tonni baktereid, ei tähenda see, et kõik bakterid on meile tingimata kahjulikud. Seeni, baktereid ja mikroobe on kõikjal, kus me liigume, ning enamik neist ei tee meid haigeks. Ja inimeste soov kõike steriilseks muuta on kasvanud lausa paranoiliseks.