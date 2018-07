Alkohoolik ei tähenda tingimata umbjoobes kakerdavat inimest. Joomine võib muutuda alkoholismiks justkui märkamatult.

Suvel on kerge joomise üle kontroll kaotada. Päikeselisel päeval kulub terrassil klaasike ja ehk rohkemgi, suvepidudel voolab vein ojadena ja ega grillidagi saa ilma õlleta.

Joomine võib muutuda alkoholismiks justkui märkamatult. Tegemist võib olla nn toimiva alkohoolikuga. See tähendab, et hoolimata alkoholiprobleemist suudab inimene oma kohustusi täita ja ta ise ei taju ega ka tunnista, et joomine on käest läinud.

Kuidas on sinuga lood? Need neli lihtsat küsimust annavad olulisi vihjeid.

1. Kas oled vahel mõelnud, et peaksid vähem jooma?

2. Kas oled vahel ärritunud, kui teised on su joomise kohta märkusi teinud?

3. Kas sul on vahel süütunne oma joomise või selle pärast, mida teed joobnuna?

4. Kas tunned vahel, eriti hommikuti, et alkohol teeks olemise paremaks, aitaks lõõgastuda või tõmbaks sind käima?

Kui vastad mõnele neist küsimusest jaatavalt, ei tähenda see, et oled kindlasti alkohoolik. Aga tasub võtta aega, et selle üle põhjalikumalt mõelda.

Allikas: Me Naiset