Kõikidele ei tundu puhkus tore ja õnnelik aeg. Töösõltlasele tekitab ainuüksi mõte puhkusest ärevust.

Mõned meist ei taha puhkusele jääda ega oska ka seda nautida. Mis võiks olla selle põhjused? Mõnes töökohas on töötajate suhtes ebarealistlikult kõrged ootused, tööd on liiga palju ja see on halvasti korraldatud. Väga kurnatud inimesel on raske puhkuselainele jääda, sest mõttes on ainult see, kuidas eemaoleku ajal kõik tööd kuhjuvad.

Mõned inimesed on aga on tööle niivõrd pühendunud, et puhkusele jäämine tundub keeruline. Puhkusele ei taha vahel minna ka üksikud inimesed, sest puhkus võib üksindustunnet veelgi süvendada.