Tavaliselt tekivad nõelamiskohal valu, turse ja punetus ning nahk sügeleb. Need on normaalsed nähud ja spetsiaalset ravi ei vaja. Kuid kutsu kiirabi, kui turse laieneb kiiresti, tekivad hingamisraskused ja muud tervisehäired.

Esmaabi mesilase nõelamise korral

Eemalda mesilase nõel ettevaatlikult mürgikotti pigistamata. Nõela eemaldamine võib vähendada valu. Ära kraabi ega hõõru nahka, sest nahka vigastades võivad haava sattuda bakterid ning on infektsiooni tekkimise oht. Puhasta nõelamiskoht, loputa nõelamiskohta jaheda veega. Aseta nõelamise kohale turse vältimiseks külm mähis, jääkuubikud või jääkott. Võid kasutada jahutavaid hooldegeele ja putukahammustusevastaseid apteegis müügil olevaid geele, mis samuti turset vähendavad. Tugevama reaktsiooni korral võta antihistamiinset ravimit, mis vähendab allergilist reaktsiooni, alandab turset ja sügelust. Valu korral võib võtta suukaudset valuvaigistit (näiteks paratsetamooli). Varasema tugeva allergilise reaktsiooni esinemise korral hoia käepärast arsti poolt määratud ravimid ja tarvita neid kiiresti vastavalt eelnevalt saadud juhistele.

Kui lööbe ja sügelemisega ei teki vahetult (umbes poole tunni jooksul) hingamis- ja neelamishäireid, siis on tõenäoline, et seda ei teki ka hiljem. Mida kiiremini tekivad sümptomid, seda raskem on tavaliselt allergiline reaktsioon.