Kas ööseks lauale ununenud grill-liha võib hommikul veel süüa? Vastus on - ei või! Tunde soojas seisnud toidust on kerge saada toidumürgitus.

On teada, et lihatoidud ei säili kuumaga kaua. Rusikareegel on, et kui toit on seisnud toatemperatuuril üle nelja tunni, tuleb see ära visata. Eriti siis, kui sööjate hulgas on lapsi, vanureid ja tundliku kõhuga inimesi.

See puudutab sooja toitu ja teisi kergesti riknevaid toite, aga ei kehti näiteks leiva või puuviljade kohta.