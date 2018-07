On müüt, et piksenool paneb inimese põlema - kõige ohtlikum on välgulöök südamele.

Välgulöök on inimesele ohtlik. Pikselöögi ajal on voolutugevus lühiaegselt väga suur ja ka temperatuur välgulöögi piirkonnas tohutult kõrge. Sellepärast on pikselöögist tabatul hulgaliselt verevalumeid ja põletushaavu. Verevalumid võivad kujult tihti meenutada taevas nähtavat välku.

Kõige ohtlikum on välgulöök südame rütmikale: tekkida võivad südame rütmihäired, on oht, et süda seiskub.

Samuti võib välgutabamus kahjustada närvisüsteemi kuni ajutise halvatuse tekkimiseni. Esineda võib kuulmiskahjustusi jm.

Ka siis, kui välgulöök tabab mõnd eset inimese lähedal, võib inimene surma saada. Seda põhjustab välgulöögi piirkonnas tekkiv ülitugev magnetväli, mis võib samuti südame seisata.

Õnneks kõik välgulöögist tabatud ei sure, eri andmetel kaotab elu vaid 5–10%.

Ellujäämise võimalus on seda suurem, mida oskuslikum ja kiirem on esmaabi. Kui inimesel puudub südametegevus ja/või hingamine, tuleb alustada südamemassaaži ja kunstliku hingamisega ning kutsuda kiirabi.

Põletushaavade tohterdamisega pole nii kiire kui südamemassaaži ja kunstliku hingamisega. Põletushaavade ravi on pikaaegne.

Piksevarras päästab