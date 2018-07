Vöökohale kogunenud rasv on seotud madalama testosteroonitasemega. 100-sentimeetrine vööümbermõõt on potentsile kaks korda suurem risk kui 90-sentimeetrine vööümbermõõt. Liigsest kehakaalust saad lahti, kui liigud rohkem, sööd tervislikumalt ja tarvitad vähem alkoholi.

Kes ei teaks, et suitsetamine on tervisele kahjulik, kuid harva teatakse, et see võib märkimisväärselt halvendada ka erekstiooni.

Stress

Nii mõnigi tööl edukas mees ei pruugi nautida samasugust edu magamistoas. Põhjuseks on stress. Töönarkomaanid ka magavad halvemini ja liiguvad vähem.

Unepuudus

Piisav uni on erektsiooniks oluline. Chicago ülikoolis tehtud uuringu järgi langeb neil, kes magavad alla viie tunni, testosteroonitase 10%. Öösel on vaja magada vähemalt 7-8 tundi.

Suuprobleemid

Suurbritannias tehtud uuring näitas, et viiest erektsioonihäirete all kannatavast mehest neljal oli ka igemepõletik. Nii et hoia hambad ja igemed korras!

Liiga palju alkoholi

Purjus peaga ei tule paljudel meestel magamistoas midagi välja. Lahendus on lihtne: võid juua klaasi või kaks, aga siis peaksid lõpetama, kui tahad magamistoas tasemel olla.

Petmine

Kõrvalsuhted võivad tekitada nii halba enesetunnet, et kodus tekivad erektsioonihäired. Nii nagu mis tahes suure mure ja stressi korral.

Arvuti süles

Kui sul on halb komme hoida läpakat süles, võib selle soojus teha kahju sinu peenisele. Arvuti soojendab munandeid, spermatoodang on häiritud ja testosteroonitase langeb. Et vältida riske, hoia arvuti pigem laual.