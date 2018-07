Suuremat osa ravimitest tuleb säilitada toatemperatuuril, alla 25 kraadi. Ravimit tuleb hoida varjus ja originaalpakendis, siis on selle mõju ja turvalisus tagatud.

Mida teha ravimitega, kui toas kruvib temperatuuri aina kõrgemaks? Kas panna need külmkappi? Mitte mingil juhul!

Kui kuuma ajaga on vaja kuskile ravimid kaasa võtta, siis tuleb neid hoida varjus.

Teatud ravimeid tuleb siiski külmkapis hoida, näiteks insuliini ja paljusid silmatilkasid. Insuliini toime nõrgeneb üle 30-kraadise temperatuuriga ja üle 50- kraadises soojuses see rikneb.

Kui tee apteegist koju on pikk või tuleb veel ka poes käia, tasub kaasa võtta külmakott.

Rikub nii kuumus kui pakane

Sageli ei mõista inimesed, kuidas külm ja kuum mõjutavad ravimeid. Täiesti vale koht on hoida ravimeid ka vannitoas, kus niiskus ja sooojus võivad need rikkuda.

Ravimeid ei tohiks jätta ka talveks suvilasse, kus need võivad läbi jäätuda. Tõenäoliselt pole neist pärast enam mingit kasu, kuigi pakendil oleva kuupäeva järgi säilivusaeg veel kehtib. Ravimid tuleb pärast suvepuhkust kindlasti suvilast kaasa võtta.

Kui ravimid on jäänud pikaks ajaks kuuma autosse, võid nõu pidada apteekriga, kuid tõenäoliselt on need riknenud.