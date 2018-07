Koormuste hajutamiseks on Tallinna EMO-de vahel sisse seatud tööjaotus, mille üks põhimõte on, et alla 15-aastased patsiendid ravitakse Tallinna lastehaiglas, ütles Ida-Tallinna keskhaigla EMO juhataja Märt Põlluveer.

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas saavad vältimatut meditsiinilist abi noorukid ja täiskasvanud olenemata ravikindlustuse olemasolust, alla 15-aastased lapsed saavad abi lastehaiglas.

Erakorraliste silmaprobleemide korral võivad aga EMOsse pöörduda kõik, oodatud on patsiendid alates imikueast.