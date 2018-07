Terviseamet algatas juulis menetluse ettevõtte suhtes, kes pakkus raha eest tõendamata mõjuga nn energoinformatsioonilist onkoloogilist ravi, reklaamides oma tegevust ka ühe ajalehe kaudu.

Kuigi ettevõttel oli olemas tegevusluba füsiaatria ja taastusraviga tegelemiseks, ei tohtinud teenusepakkuja vähivastast ravi osutada. „Sellist ravimeetodit nagu energoinformatsiooniline ravi tõenduspõhine tervishoid ei tunne, samuti polnud neil onkoloogilise ravi osutamiseks vajalikku tegevusluba, nende kasutatud seade ei olnud registreeritud meditsiiniseadmena ning polnud läbinud vajalikke prekliinilisi ega kliinilisi uuringuid. Tõendamata võtete ja kontrollimata seadmete kasutamine võib lõppeda väga halvasti,“ ütles terviseameti järelevalveosakonna vaneminspektor Juta Varjas. Varjase sõnul on aga palju ka neid ettevõtteid, kes enda tegevusest inimesi ettevaatlikumalt informeerivad „Seetõttu palume inimestel meid loata tervishoiuteenuse osutamisest või kahtlastest meditsiiniseadmest koheselt teavitada. Õigeaegne sekkumine võib säästa kellegi elu.“

Kontrolli tegevusluba!

Kuigi tänaseks on ettevõte terviseameti sekkumise tõttu sellise teenuse osutamise lõpetanud, soovitab terviseamet inimestel kahtluse tekkimisel alati kontrollida, kas teenusepakkujal on olemas vajalik tegevusluba just konkreetse teenuse osutamiseks, kas teenust osutav inimene on kantud tervishoiutöötajate registrisse ning kas reklaamitava seadme puhul ikka on tegemist registreeritud ja kontrollitud meditsiiniseadmega. Registreerimata ehk teisisõnu testimata ja hindamata meditsiiniseadme raviomadused pole leidnud tõestust, halvemal juhul võib seade olla ka otseselt ohtlik inimese tervisele.

Terviseprobleemide tekkimisel tuleb pöörduda oma perearsti poole, nii kergete kui tõsiste tervisemurede korral tuleb alati eelistada tõenduspõhist ravi.