Andmed naiste joomise kasvamisest on murettekitavad. Erinevad uuringud näitavad küll erinevaid protsente, kui palju on naiste alkoholitarbimine kasvanud, kuid kõik näitavad selget trendi - naised joovad aina rohkem. Naised joovad rohkem, liialdavad sagedamini alkoholiga ja sõidavad sagedamini ka purjus peaga.

Ajalooliselt on mehed alati joonud rohkem kui naised. Kuid arvukad uuringud näitavad, et asjad on muutunud: naised joovad aina rohkem.

Samas on naise organism palju tundlikum alkoholile ja sellest põhjustatud haigustele. Naised joovad end ka kergemini n-ö pildituks. Naised on üldiselt väiksemad kui mehed ja nende kehades on vähem vett ja rasva. Naistel tõuseb kiiresti vere alkoholisisaldus ja alkohol püsib kehas kauem. Kui mees ja naine joovad sama palju, jääb naine varem purju.

Miks naised joovad?

Üks põhjusi on kindlasti see, et suhtumine naiste joomisse on 100 aasta jooksul väga palju muutunud. Naiste joomine, isegi purjujäämine pole enam tabu.

Osa eksperte arvab, et mõjutab ka see, et naised kannatavad sageli depressiooni ja ärevuse käes. Ka naistevastane vägivald võib olla põhjus.

Naised joovad rohkem negatiivsete emotsioonide tõttu kui mehed. See ei kehti küll kõigi kohta, kuid mehed joovad pigem positiivsete emotsioonide ja rõõmu tõttu, naised pigem halva tujuga.

Popkultuuris pigem hinnatakse naisi, kes joovad, mitte ei hoiatata nende eest. Ka alkoholitootjad suunavad paljud kampaaniad just naistele.