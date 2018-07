See on meie loomulik jahutussüsteem. Higi tuleb naha pinnale ja kui see aurustub, aitab see kehal kuumusest lahti saada ja keha jahtub maha. Kui keha ei higista, on see ohtlik - see võib olla märk kuumarabandusest.

Kurnatus

See juhtub väga kuumaga, kui keha ei saa piisavalt jahutust ning oled higistamisega kaotanud palju vett ja soolasid. Võid muutuda näost kahvatuks ja kehatemperatuur hakkab tõusma. Võid tunda väsimust, nõrkust, peavalu. Mine jahedasse kohta, heida pikali ja joo midagi soolakat. Pritsi enda peale vett kui võimalik. Kui sa ei tegutse, võib asi viia kuumarabanduseni ja siis on vaja juba kiirabi.

Kuumarabandus

See on väga ohtlik. Kehatemperatuur läheb üle 40 kraadi, nahk on kuum ja kuiv. Võid olla segaduses, tunda iiveldust ja peavalu. Kutsu kohe kiirabi! Kui inimene ei saa abi, on see eluohtlik. Mine jahedasse, joo, jahuta käsi ja jalgu võimaluse korral jääga.

Dehüdratsioon

Väga kuumaga kaotad higistades palju vedelikku, aga ka sooli. Tunned janu, uriin on tume, suu kuivab ja keel on paks, pea käib ringi. Otsi jahedust ja joo soolakat jooki. Raskematel juhtumitel võid vajada isegi kiirabi.

Kuumalööve

See võib juhtuda kuuma ja niiske ilmaga, kui higistad nii palju, et higinäärmed ummistuvad. Nahale võivad tekkida väiksed punased täpikesed, näiteks kaenlaaukudesse, kaelale, rindade alla jm. Seda aitab vältida, kui kannad kerget riietust, mis laseb kehal hingata, näiteks puuvilla.

Päikesepõletus

See tekib, kui oled päikese käes liiga kaua. Nahk on punane ja kuumab, kipitab ja valutab. Raskematel jutudel võid tunda peapööritust ja peavalu, võib tõusta palavik. Mine kohe varju! Aitavad külmad mähised ja näiteks aaloegeel. Parem on end kaitsta päikese eest rõivastega, laia äärega kübara ja laia spektriga päikesekaitsekreemiga, mille SPF on 30.

Minestamine

Palavusega tekib vedelikupuudus ja aju ei saa piisavalt verd. See võib tekitada peapööritust ja minestust. See võib juhtuda, kui seisad pikalt püsti või siis tõused äkki püsti. Kui tunned, et hakkad minestama, mine jahedasse kohta ja hoia jalgu üleval ning joo vett.

Paistetus

Kuumaga võivad jalad paiste minna. Enamasti pole see ohtlik ja läheb ise üle, kui lähed jahedasse kohta ja hoiad jalgu üleval. Konsulteeri arstiga, kui tunned ka valu, seda juhtub tihti või kui paistetus ei lähe üle.

Südamekloppimine

Kuumaga võib süda hakata kiiremini tööle. Võid tunda end väsinuna ja loiuna, eriti kui teed rasket füüsilist või vaimset tööd.

Madal vererõhk

Kuumaga higistad, kaotad vedelikku ja ka elektrolüüte ning see võib langetada vererõhku. Võid muutuda uimaseks ja isegi minestada.

Segasustunne

Kuumaga võib sul olla raske kontsentreeruda ja keerulisi ülesandeid täita. See möödub tavaliselt, kui puhkad jahedas kohas ja jood midagi. Aga kui tunned, et kuumus on sind juba nii haigeks teinud, et sa ei saa aru, kus sa oled ja mida sa teed, võib see olla märk kuumarabandusest. Vajad kiirabi.

Soovitused kuumalaine ajaks: