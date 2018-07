Allergiat päikesekaitsekreemide vastu pole väga sageli. Kui kui kreem paneb naha punetama ja sügelema, võid olla üks neist, kel tekib päikesekaitsekreemist allergia.

Allergiast annavad enamasti märku lööve, punetav ja sügelev nahk. Võivad tekkida ka villid. Kui sul on kahtlus, et päikesekaitsevahend tekitab allergiat, tuleb see kohe maha pesta ja seda ei tohi rohkem kasutada. Allergia päikesekaitsevahendite vastu tekib kergemini neil, kel on olnud ka enne nahahädasid, nt ekseem.

2 tüüpi allergiat