Kuidas võib tervisele mõjuda nädalavahetuseks ennustatav eriti kuum ilm? Kes peaksid olema eriti valvsad?

Terviseameti erakorralise meditsiini büroo peaspetsialist Kalev Pahla räägib ERR-i uudisteportaalis, et selline kuumalaine paneb proovile organismi kohastumisvõime. "Ennekõike tuleks olla tähelepanelik vanemaealistel inimestel, kellel tihtipeale on ka kroonilisi kaasuvaid haigusi, mida selline kestev kuumus omakorda süvendada võib." Arsti sõnul tuleks tähelepanu pöörata ka väikelastele, kes suvel end liiga kauaks päikese kätte mängima võivad unustada.

"Kuuma ilmaga tuleks kindlasti jälgida, et ei viibitaks pikaajaliselt päikese käes. Mõningatel juhtudel on see paratamatu, kui tehakse näiteks välitöid, aga ka siis tuleb teha selliseid mikropause, käia vilus end jahutamas ja tarbida joogivett tavalisest kindlasti rohkem."