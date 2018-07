Kui rand on kaugel, võib hüpe purskkaevu tunduda päästva ideena, et end jahutada. Sellest võiks siiski loobuda, sest vette on lisatud ka kemikaale.

Tallinna Kadrioru pargi juhataja Ain Järve ei soovita purskkaevus end värskendamas käia, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Üks põhjus on see, et kui tegemist ei ole loodusliku tiigiga, nagu on Luigetiik, siis nendesse teistesse purskkaevudesse, mis on ju suletud süsteemid, sinna lisatakse ju vaieldamatult vee puhtuse huvides nii vetikatõrjevahendit kui ka teisi keemilisi ühendeid, mis hoiavad tehnilised süsteemid korras."

Vaatamata soovitusele purskkaevudes mitte supelda on sealne vesi siiski tervisele ohutu, sest kemikaalide vahekord on madal. Kuid juua on seda vett ohtlik.