"Kui eile varahommikul oli Padriku poe ukse taha kott kabatšokkidega tõstetud, sain aru, et südasuvise külluse aeg on alanud," nendib Evelin Ilves värskes Toidutare kolumnis.

"Ongi käes! Nii ruttu ja ootamatult... Suvikõrvitsa uputus," täpsustab Evelin. "Ja sel aastal on kõik korraga valmis: viimased metsmaasikad varjulisemates paikades valmivad koos mustikate ja vaarikatega, valged klaarid sünnivad juba süüa ning mitmed roosade põskedega õunad on samuti vaat et pakatamas. Puud on kirsside ja murelite all lookas ning suvikõrvitsad paljunevad nagu võluväel."

Evelin kirjutab, et suvikõrvits on tõeline imeasi, millega saab lihtsalt ning väga odavalt süüa teha ning annab ka ühe soodsalt valmiva šokolaadileiva retsepti! Vaata lähemalt SIIT!