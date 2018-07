Uneajal peaks temperatuur pisut jahedam olema kui igapäevaselt ärkvel olles, seda nii laste kui täiskasvanute puhul. Ideaalne temperatuur laste magamisajaks sõltub nende vanusest ja pere magamisharjumusest. Vanuseliste erinevuste kohta ütleb Ots: “Vastsündinu vajab reeglina magamiseks soojemat tuba kui väikelaps ja suured pereliikmed – vastsündinute termoregulatsioon ei ole veel nii küps ja nad on välistemperatuurist kergemini mõjutatavad.” Ta lisab, et esimestel elukuudel on vastsündinutel ja imikutel oht kiiresti üle kuumeneda, mistõttu peaks olema eriti ettevaatlik.

Riigi ilmateenistuse prognoos algavaks nädalaks on konkreetne: kuumus jätkub. Perearst Triinu-Mari Ots annab lapsevanematele soovitusi: "Kuuma ilmaga ja ka soojadel suveõhtutel võiksid lapsed magada võimalikult väheste riietega ja vältima peaks mitmekihilist riietust – see ongi põhireegel."

Kui on võimalus jätta beebi või väikelaps kindlalt varjulisse kohta, võib ka sooja ilmaga laps magada vankris õues, ütleb Ots. Samas manitseb ta: "Ohtlik võib olla lapse rõdule magama jätmine, kui ei ole võimalik käru päikse eest üleni varju lükata – oluline on, et mitte ainult päike lapsele silma ei paistaks, vaid päike ei tohiks kärule üldse peale paista."

Kontrollida tuleks kindlasti, et laps pole liiga paksult riides ja kindlasti ei pea enam vankrit vankrikattega katma. "Laps võib magada praeguste kuumade ilmadega – kui temperatuur on varjus üle 25 kraadi – lina peal vaid mähkmeväel ja tekki pole kindlasti vaja," ütleb Ots. Näiteks putukate hirmus võib Otsa sõnul vankri õhku läbi laskva heleda sääsevõrguga katta. Samuti tasuks tema sõnul beebit pidevalt kontrollimas käia.

"Palavate ilmadega ei saa tõenäoliselt vältida lapse higistamist, seega kuklavoldi niiskus ei tähenda veel ülekuumenemist, see on märk, et lapsel on palav," ütleb Ots. Perearst rõhutab, et on oluline, et lapsed saaksid piisavalt vedelikku. Ja lisab: "Rinnapiimalapsed vajavad toitmist sagedamini kui tavaliselt."

Jalutades magama jääma harjunud beebide ja väikelaste puhul on oluline ka vankrikorvi kuju ja suurus – kinnises ja umbses vankrikorvis on Otsa sõnul suurem oht üle kuumeneda.

Pigem toas kui õues?

Lapse magamiseks sobivat kohta oskab iga ema kõige paremini hinnata ütleb perearst. "Kindlasti ei pea last, kes liigub piisavalt värskes õhus, iga hinna eest õue magama panema ja kui pere päevaplaaniga sobib toas magamine paremini, on täiesti loomulik, et laps magab lõunauinaku toas," ütleb ta ja selgitab, et kuumade ilmadega saab ruumis kergemini tagada magamiseks optimaalse temperatuuri ja tõenäoliselt magavadki osad lapsed toas paremini.

Ots peab oluliseks veel kord toonitada, kui oluline on vedelikutarbimine ja et ainuke janujook on vesi. Lapsed higistavad palavaga palju, neile võib pakkuda näiteks mineraalvett, mis aitab taastada soolade tasakaalu.