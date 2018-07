Narr näeb, kuidas kuningas kraanikausi kohal kummargil käsi peseb. Tahtes lõbutseda, lööb narr talle jalaga tagumikku. Vihane kuningas käsib narri kohapeal hukata, kuid lubab siis talle armu anda, kui ta mõtleb välja vabanduse, mis on veel hullem kui tegu ise.

Hetke mõelnud, ütleb narr:"Palun väga vabandust, kõrgeausus, ma ei võinud teada, et see olete teie. Mina arvasin, et tegemist on kuningannaga."