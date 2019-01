AEG MUUTUSTEKS? Halb abielu rikub tervise, eriti meestel

Riidusid ei pea vältima ja need on tegelikult kasulikud, kuuludes paarisuhte arengu juurde. Riiud on üks parimaid viis, kuidas õppida. Need aitavad paaril suhelda ja ausad olla.

Kuid pikad lahendamata konfliktid hakkavad lõpuks tervist rikkuma. Nevada ja Michigani ülikooli uurijad jälgisid 373 paari 16 esimese abieluaasta vältel. Uurimuses pöörati tähelepanu suurtele erimeelsustele, näiteks lastekasvatuse ja raha kasutamise suhtes.

Uuringus osalenud inimestel paluti vastata küsimustele, mis puudutasid une kvaliteeti, närvilisust, peavalusid ja kuidas tervis mõjutas nende töötegemist.

Riiud on sama kahjulikud kui suitsetamine ja joomine

Selgus, et pikad riiud mõjutasid negatiivselt nii naisi kui mehi, kuid uuringus leiti, et halb abielu mõjutab eriti palju mehi. Eelnevad uuringud on näidanud, et ka hea abielu avaldab mehele suuremat mõju kui naisele, st mees võidab heast abielust rohkem kui naine.

Uurijad väidavad, et rohke tülitsemine võib olla tervisele sama kahjulik kui halvad elukombed - suitsetamine ja joomine. Riiud on tervisele eriti kahjulikud, kui osapooled on vihased või riidlevad ikka ja jälle sama asja pärast mingit lahendust leidmata.

Pidevad riiud mõjutavad vaimset tervist, stressi ja söögiisu. Pikapeale hakkab see mõjutama kogu heaolu.