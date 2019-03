ÕPI TEISTELE MEELDIMA! 12 nutikat asja, mida teavad meeldivad inimesed 

Meeldivad inimesed teavad, kes nad on ja peavad endast lugu. Meeldid teistele rohkem, kui teed asju, mis teevad just sind sind õnnelikuks.

Ole avatud. On raske suhelda inimesega, kes on oma arvamuses raudkindel ega taha teistsuguseid mõtteid kuulda. Ka tööl on põhjust olla avatud. Võta omaks uusi ideid. See ei tähenda, et pead iga lollusega kaasa minema, kuid on hea õppida olema paindlik.