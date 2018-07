Inimesed tahavad, et neid kuulataks. Kui küsid asjakohaseid küsimusi, siis näitad, et sa mitte ainult ei kuula, vaid ka süvened.

Suurim viga teist kuulates on keskenduda vaid sellele, mida sa ise tahad öelda või kuidas asi sind mõjutab. Nii läheb jutub iva kergesti kaduma.

2. Panevad telefoni kõrvale

Või hääletuks, sest pidevad sõnumipiiksud või pidev telefoni vaatamine mõjutavad seda, mida sinust arvatakse. Kui räägid kellegagi, siis keskendu täielikult. Võid ise ka üllatuda, kui suurt naudingut võivad sellised hetked pakkuda.

3. On ehedad

Meeldivate inimeste üks olulisemaid jooni on ehedus ja ausus. Raske on inimest meeldivaks pidada, kui sa ei tea, kes ta tegelikult on ja mida mõtleb.

Meeldivad inimesed teavad, kes nad on ja peavad endast lugu. Meeldid teistele rohkem, kui teed asju, mis teevad just sind sind õnnelikuks.

4. Ei mõista kohut

Ole avatud. On raske suhelda inimesega, kes on oma arvamuses raudkindel ega taha teistsuguseid mõtteid kuulda. Ka tööl on põhjust olla avatud. Võta omaks uusi ideid. See ei tähenda, et pead iga lollusega kaasa minema, kuid on hea õppida olema paindlik.

5. Ei nõua kogu tähelepanu endale

Piisab, kui oled sõbralik ja tähelepanelik. Räägi sõbralikult, aga enesekindlalt. Kui sind kiidetakse mingite saavutuste eest, pööra tähelepanu ka neile, kes sind aitasid. Näita, et hindad teisi inimesi.

6. Kasutavad hästi oma kehakeelt

Ole teadlik, kuidas kasutad oma häält. Jälgi ka kehakeelt - võta käed puusast ja hoia inimesega silmsidet. See, kuidas sa ütled, võib olla olulisem sellest, mida sa ütled.

7. Jätavad hea esmamulje

Uuringute järgi otsustavad inimesed esimese seitsme sekundiga, kas inimene meeldib neile või mitte. Hilisemas vestluses püüavad nad leida kinnitust oma esmamuljele. Võta rühikas asend, tervita kindlalt ja naerata.

8. Pöörduvad inimese poole tema nimega

Nimi on osa igaühe identiteedist ja selle kuulmine tundub inimesele eriline. Inimesed tunnevad ennast paremini, kui vestluse ajal kasutatakse tema nime.

9. Naeratavad

Kui räägid inimestega, siis naerata neile. Inimesetel on kombeks alateadlikult kehakeelt arvestada.

10. Teavad, millal ennast avada

Kui sa ei taha kaebleja kuulsust, siis tasub kaaluda, millal avad suu oma eraelu probleemide jagamiseks.

11. Oskavad puudutada

Õlalepatsutus, embamine või sõbralik käesurumine vallandavad oksütotsiini - hormooni, mis tõstab meeleolu. Kuid tasub meeles pidada, et kõigile see ei sobi. Side teise inimesega ei teki ainult sõnade kaudu. Puudutades on kerge näidata, et hoolid.

12. On tasakaalukad

Kirglikud inimesed tõmbavad ligi. Kuid need, kes suhtuvad liiga kirglikult oma töösse, võivad mõjuda ebameeldivalt. Inimesed, kes meeldivad, oskavad olla tasakaalus. Nad on tõsiseltvõetavad, samas sõbralikud. Sellised inimesed oskavad pöörata suhtlemisel õiged hetked enda kasuks. Nad ei kuluta aega kuulujuttudele, vaid keskenduvad sõbralikule koostööle