Mõnel inimesel tekivad sinikad kergemini kui teistel. Enamasti pole nende pärast vaja muret tunda, kuid vahel võivad need viidata tõsisemale tervisehädale.

Üksikud sinikad, isegi kui need on tekkinud ilma teadaoleva traumata, on üldjuhul ohutud ja arsti poole seetõttu pöörduma ei pea, räägib portaalis Kodus.ee perearst Kati Paal.

Sagedamini tekivad väikesed, kuni kolmesentimeetrise läbimõõduga hematoomid jalgadele või kätele. Enamasti on tegemist lihtsalt organismi eripäraga ja selle pärast muretseda pole tarvis. Tihti on need inimesed kahvatu, heleda nahaga ning kerge sinikate teke on neid saatnud juba lapseeast saadik, sageli on see eripära pärilik.