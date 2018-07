Põhikoostisaineteks isetehtud limas on teadaolevalt paberiliim, pesupulber, booraks või boorhape ning värvained ja muud keemilised ühendid, sh eeterlikud õlid, mille kasutusotstarve on algselt muu kui limavalmistamine.

Limale elastsuse andmiseks lisatakse enamikel juhtudel booraksit boorhappe või selle derivaatide kujul. Seda lisatakse kas pulbrilisel kujul või kasutatakse meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud väikeses koguses booriühendeid sisaldavaid lahuseid ja segusid, mis on tegelikult ette nähtud silmade või kontaktläätsede puhastamiseks. Kuna boorhapet või selle derivaate sisaldavad ühendid võivad kahjustada viljakust ja loote arengut (on reproduktiivtoksilised), siis tohib neid tooteid kasutada ainult kindlal eesmärgil. Kindlasti ei tohiks lapsed nendega korduvalt kokku puutuda, eriti seetõttu, et limasse kokku segatavad kogused võivad olla märkimisväärselt suuremad kui eesmärgipäraseks meditsiiniliseks kasutamiseks soovitatud ja toime tekkeks vajalikud kogused on.

Lima koostises kasutatavate pesu- ja puhastusvahendite suurte kogustega korduv kokkupuude pikema aja jooksul võib tekitada kontaktdermatiiti, kuna enamik seda laadi toodetest sisaldavad allergeenseid või ärritavaid aineid. Pesu- ja puhastusvahendid ei ole mõeldud pikemaajaliseks, korduvaks ja ulatuslikuks kokkupuuteks nahaga.

Euroopa Mürgistusteabekeskustest laekunud info põhjal on seoses limaga juba antud teada naha- ja küüneprobleemidest (sh põletused, punetus, ekseem või sügelemine).

„Kemikaale peab kasutama alati ettenähtud kasutuseesmärgil. Eelpool loetletud riske arvestades tuleks lima käsitsemisel kasutada kaitsemeetmeid. Turvalisem on kasutada kauplustes kättesaadavaid spetsiaalseid lima valmistamise komplekte, kuhu on lisatud info ettevaatusabinõude ja võimalike ohtude kohta. Kindlasti tuleb järgida lima valmistamisel ja kasutamisel kasutusjuhendit,“ toonitas Raili Moldov.