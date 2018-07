Jätkuvas leitsakus on endiselt esmatähtis see, et keha saaks piisavalt vedelikku, kuid mitte ainult. Peab pidama meeles, et palavusega kaotab keha higistades ka palju mineraalaineid, mida vaid puhta veega ei korva. Vaja läheb ka soolasid, kirjutab Toidutare.

„Lisaks veele tuleb kindlasti käepärast hoida soolane amps. Või lihtsalt valida soolasem mineraalvesi, nt meie oma Värska vesi,“ paneb südamele perearst Karmen Joller. „Higistades kaotab inimene palju soolasid, lisaks on sool vajalik vee imendumiseks. NB! Magusad joogid tekitavad janu, mitte ei kustuta seda!“

Jolleri sõnul piisab suutäiest soolasest toidust – ei ole vahet, milline see on. Taimsete allikate puhul võiks see amps tulla pigem köögiviljade (nt varsseller, porgand, peet jne) kujul. Ka puuviljad sisaldavad mineraalaineid, ent vähem. Oluline on korvata just ka soolade kaotus. „Kui inimene kuumaga palju higistab, kaotab ta lisaks veele ka soolasid. Ja pisike kogus soola parandab oluliselt vee omastamisvõimet organismis.“