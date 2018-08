81-aastane Jeanne Daprano pingutab oma keha ikka viimse piirini. Ta käib võistlustel, purustab maailmarekordeid ja otsib uusi väljakutseid. Miks ometi? Aga miks ka mitte! 81-aastane USAs elav endine õpetaja muudab suhtumist vanadusse, kirjutab CNN. Ei, ta ei ürita põgeneda vanaduse eest. "Kas ma tahaksin olla taas 50- või 40-aastane? Ei. Sest ma arvan, et parim on alles ees," ütleb Jeanne Daprano. Praegu võistleb ta 80-84-aastaste vanusegrupis, kus on vähe naissportlasi. On teada, et hea füüsiline vorm pikendab eluiga. Hiljutised uuringud on tõestanud, et tervislik eluviis, näiteks kehalised harjutused, mis aitavad ennetada südamehaigusi, võivad pikendada eluiga isegi kuni kümne aasta võrra - kui mitte rohkem. Jeanne Daprano ütleb, et vormis olemine on igas vanuses tõeline kingitus. (Kuvatõmmis CNNi videost)

Füüsilist aktiivsust peetakse üheks olulisemaks faktoriks, mis pikendab eluiga ja seda saame ise mõjutada. Pennsylvania ülikooli teadur Lyle Ungar ütles, et esimesed 20 minutit harjutusi päevas lisab elueale 2 aastat ja järgmised 20 minutit veel ühe aasta. See on selge võit!

Kuid oluline pole mitte niivõrd eluea pikkus, vaid elukvaliteet - ja seda füüsiline aktiivsus parandabki. Teadlane lisab, et füüsiliselt aktiivne inimene mitte ainult ei ela kauem, vaid ka sureb rutem, kui see aeg on ükskord käes. See juhtub kiiremini. Jeanne Daprano on sellega nõus. Ta ütleb, et ta ei jookse selleks, et elada 100 aastani, vaid et teha enda jaoks parim, mida ta suudab praegu. Ka Jeanne Daprano treener kiidab tema ebatavalist kirge mitte ainult spordi, vaid kogu elu suhtes. Kunagine algklassiõpetaja hakkas jooksma koos õpilastega. (Kuvatõmmis CNNi videost) Nendele, kes loodavad end vormi ajada või kes tahavad püsida vormis pikka aega, on naisel soovitused. "Kuula oma keha. Mis sind vaimustab? Mis sind hoiab füüsiliselt ja vaimselt vormis? Alusta sealt, kus oled. Ära võrdle end teistega. Tunnen praegu ilmselt suuremat kirge kui ei kunagi varem, sest ma mõistan, kes ma olen."