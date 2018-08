Miks tekivad sõltuvused? Olulised mõjutajad on ka vanemate elustiil ja geneetilised eelsoodumused.

"Sõltuvusobjektide valimisel mängivad suurt rolli ka meie vanemad, kes mõjutavad meid eelkõige enda elustiilivalikutega, kuid võivad anda geenidega kaasa eelsoodumused mõne sõltuvust tekitava pahe omandamiseks," ütleb Tartu ülikooli professor Jaanus Harro ERRi teadusportaalis Novaator.

"Tunnen mitut inimest, kes on öelnud, et ei suitseta sellepärast, sest nende isa suitsetas ja neile see ei meeldi. Külm statistika aga ütleb, et suitsetajate lapsed on suure tõenäosusega ise ka suitsetajad. Sama käib kindlasti ka teiste psühhoaktiivsete ühendite tarvitamise kohta."