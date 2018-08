Mesi on eriline toit, see on mineraalainete ja vitamiinidega rikastatud suhkrute segu otse loodusest. Mesi aitab uinuda, võitleb bakteritega ja aitab isegi vananemist aeglustada.

Mee kasulikud omadused sõltuvad suures osas selle kvaliteedist, seepärast on väga oluline tarvitada head ja kvaliteetset mett. Põhjamaade mesi on hea, sest siin peavad mesilased mett rohkem “küpsetama”, et toota endale kaua säilivat energiarikast toiduvaru, kirjutab portaal Mesionhea.ee.

1. Maitsev ja kasulik magustaja. Mesi on asendamatu magustaja, mida võib kasutada lauasuhkru asemel paljudes toitudes ja jookides. Mesi sisaldab 69% glükoosi ja fruktoosi, mis on tervisele kasulikum kui valge suhkur. Teelusikatäis mett sisaldab 64 kalorit.

2. Tõhus energiasüst. Mesi aitab taastada jõudu pärast suuri vaimseid või füüsilisi pingutusi. Mesi aitab taastada lihaste energiat ja glükogeeni taset pärast trenni. Mees leiduvad lihtsuhkrud on kergesti omastatavad ja annavad mee söömise järel organismile kiiresti vabanevat lisaenergiat. Seepärast ongi mesi eriti kasulik õppuritele eksamite ajal ning sportlastele võistluste ja treeningute ajal, kuid mõjub kosutavalt ka haigusest kurnatud inimesele. Mesi aitab ka stressi maandada ja uinuda.