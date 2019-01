Hea nõu TALVEL ASENDAMATU: 6 tervendavat omadust, mis teevad mee eriliseks Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 07:00 Jaga:

Mesi aitab taastada jõudu pärast suuri vaimseid või füüsilisi pingutusi. Vida Press

Mesi on eriline toit, see on mineraalainete ja vitamiinidega rikastatud suhkrute segu otse loodusest. Mesi aitab uinuda, võitleb bakteritega ja aitab isegi vananemist aeglustada.