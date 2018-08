Paljud vähihaiged kasutavad lisaks tõenduspõhisele meditsiinile ka alternatiivravi. Nemad loobuvad sagedamini ka teadusliku tõestatud ravi võimalustest. Ajakirjas JAMA Oncology avaldatud uuring põhineb 1,9 miljoni USA vähihaige andmetel, vahendab Duodecim. Patsientidel oli rinna-, eesnäärme-, kopsu- või soolevähk. Neile oli tehtud operatsioon või nad olid saanud keemia-, hormoon- või kiiritusravi. Kõigi ravi oli alustatud kiiresti pärast diagnoosi saamist. Uurimuses kasutati vaid nende patsientide andmeid, kelle vähk oli ravitav. Uuringu tulemused näitasid, et need patsiendid, kes kasutasid ka alternatiivravi meetodeid, keeldusid sagedamini keemiaravist ja kiiritusravist kui need patsiendid, kes kasutasid ainult tõenduspõhist ravi. Kiiritusravist keeldusid peaaegu pooled ja keemiaravist iga kolmas alternatiivravi hindaja.

Uuring tõi välja, et need, kes lootsid alternatiivravile, surid viie aasta jooksul suurema tõenäosusega kui teised haiged. See juhtus tõenäoliselt seetõttu, et nad jätsid tõenduspõhise ravi unarusse.

Alternatiivravi pooldavad paljud noored haritud naised Tendents on eriti murettekitav, sest alternatiivravi kasutasid enam noored jõukad ja haritud naised, kel oli ka hea tervisekindlustus. Teema vajaks lisauuringuid, kuid arstidel on oluline juba nüüd seda tendentsi arvestada. On oluline veenda altrenatiivravisse uskujaid, et nad raviksid vähki ka teaduslikult tõestatud meetoditega. Ka Eestis pakutakse vähi raviks mitmesuguseid alternatiivseid võimalusi. Juulis algatas terviseamet menetluse ettevõtte suhtes, kes pakkus raha eest tõendamata mõjuga nn energoinformatsioonilist onkoloogilist ravi.