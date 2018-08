Tasub meeles pidada, et depressioon on raske haigus, kuid seda saab ravida. Kuid ravist on vähe kasu, kui samal ajal kulub ka kõvasti alkoholi, kirjutab Yle.fi.

Alkoholiprobleemid on seotud halvema elukvaliteediga. Ka depressioon on seotud halvema elukvaliteediga. Aga kui need kaks on inimesel koos? Samas on siin raske teha vahet, mis on põhjus, mis on tagajärg.

Kui inimene saab asjakohast ravi, siis elukvaliteet paraneb, nii vaimne kui füüsiline toimetulek.

Hiljuti Soomes tehtud uurimus näitas, et mehed, kes jõid end sageli purju, kannatasid 2,6 korda sagedamini depressiooni käes kui mõõdukad alkoholitarvitajad. Sama seost ei leitud naistel.