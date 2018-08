Vaata ette, kus sa ujud! Kui vesi on väga soe, sulistad vees kaua ja vees on palju suplejaid, on sul suurem võimalus saada mõni soolenakkus.

Soome tervishoiuamet hoiatas inimesi, et soe suplusvesi lisab riski saada ujudes mingi nakkus. 2014. aasta soojalaine ajal puhkenud noroviiruseepideemiaid seostati just rohke suplemisega. Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar kinnitas Õhtulehele, et soojas vees võib tõesti rohkem haigusetekitajaid olla. "Haigustekitajad paljunevad paremini üle 20-25 kraadises ja madala soolasusega vees."

Saastunud mere- ja mageveekogude suplusvee kaudu võib inimene nakatuda soolenakkustesse. Nakatumist põhjustavad eeskätt noroviirused ja harvem enteroviirused, salmonellad, shigellad, kampülobakterid, koli-bakterid.