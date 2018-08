Kuumad ilmad loovad soodsa pinnase bakterite kasvuks ka intiimpiirkonnas. Milline peaks olema hügieen suvise palavuse ajal, räägib Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum. Põletikud Nii nagu randades hakkavad palava ilmaga vohama sinivetikad, soosib palavus, niiskus ja umbne keskkond ka muutusi tupe mikroflooras. Tupeseen ehk kandidoos on normaalse mikrofloora hulka kuuluvate pärmseente Candida albicans tekitatud põletik tupes. Candida kuulub iga inimese mikrofloorasse ja hakkab kasvama ja levima juhul, kui tekivad selleks soodsad tingimused organismis.

Tupe kandidoosi kõige iseloomulikumaks tunnuseks on sügelemine ja suurem voolus. Tupe limaskest on turses, punetav, voolus on kas valge tükiline või vesine. Samas võib valu tekitada ka urineerimine või vahekorras olemine. Tupeseene korral saab kiiret leevendust seenevastaste vaginaalsuposiitide või kreemi kasutamisest. Abi saab ka suukaudsetest piimhappebaktereid sisaldavatest toodetest.

Vistrikud raseeritud piirkondades Umbne keskkond ja niiskus soosib bakterite paljunemist, mistõttu tuleb raseeritavate piirkondade eest palavate ilmadega eriti tähelepanelikult hoolt kanda – kasutada pärast raseerimist ja depileerimist antibakteriaalset vahendit ning kuivatada piirkond alati hoolega pärast duši all või ujumas käimist. Igapäevane hügieen Menstruatsiooni ajal tuleb kuuma ilmaga kindlasti sidemeid ja tampoone tihedamini vahetada, et ei tekiks ebameeldivalt lõhna ega umbsust, mis on soodne kasvupinnas bakteritele. Tähtis roll on ka mugaval pesul – sooja ilmaga on kõige parem kanda puuvillast õhku läbi laskvat pesu. Apteekide käsimüügis on saadaval pesuemulsioonid, -geelid ja –vahud ning niisked salvrätikud, mis aitavad hügieeni eest hoolitseda ja samas hoida ka tupe pH-taset normaalsena (4,0–4,5). Kaitstud vahekord