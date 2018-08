Praegu on laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtumeid juba 395, teatab USA toidu- ja terviseamet, kirjutab CNN. Vähemalt 16 inimest on viidud haiglasse. Kiirtoidukett on võtnud teatud salatid müügilt tuhandetest restoranidest.

Kus võib nakatuda tsüklosporiaasi?

Eesti terviseameti andmetel on parasitaarne soolenakkus tsüklosporiaas levinud Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, Lõuna- ja Kagu-Aasias, Lähis-Ida ja Aafrika maades. Haiguse püsilevikuga maades on sellega nakatunud kuni 41,6% elanikest (näiteks Peruus). Nakatunud reisijad on tsüklosporiaasi sisse toonud Kanadasse, USA-sse, Inglismaale, Saksamaale, Hispaaniasse, Rootsi, Poolasse, Prantsusmaale, Belgiasse ning seda on esinenud kruiisilaevadel (see on üks nn reisija kõhulahtisuse tekitajatest).

Nakkus saadakse parasiidiga saastunud toitude, puu- ja juurviljade, salatite või marjade söömisel ning saastunud vee joomisel. Haigustekitajad võivad levida ka kokkupuutel haige roojaga saastunud pindade ja esemete kaudu. Terve inimese otsene nakatumine haigelt ei ole tõenäoline.