Aasta arsti tiiltiga pärjatud perearst Karmen Joller kommenteeris seoses libaravimitega, et tihtilugu jõuavad nende tagajärgede pärast kannatavad patsiendid arstide juurde liiga hilja.

"Kuni ravitseja on aus ja oskab ära tunda, millal tema oskustest abi ei ole, on kõik korras. Arstid näiteks on selles suhtes ausad: iial ei anta kindlaid lubadusi ja tunnistatakse oma jõuetust looduse ees, aktsepteeritakse meditsiini piiratust," sõnas Joller.

"Ekslikult tekitatakse arvamus, et arstid üritavad midagi pahatahtlikult varjata ja leidub siis üks "revolutsionäär", kes ennast ohtu seades inimesi aidata püüab. Tegelikkuses läheb patsiendi heaolu meedikutele vägagi korda, alati püütakse leida parim ja turvalisim lahendus, mis inimesele tema hädades suurimat leevendust annab," lisas Joller.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.