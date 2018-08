Pole ime, et sa ei lõhna just kõige paremini, kui oled lõpetanud raske trenni või söönud küüslauku. Aga mida teha, kui mingid kehahaisud on püsivalt su juures?

Enamikust kehahaisudest saab lahti värskendava duši, deodorandi, riiete vahetamise või hambapesuga. Kuid need 5 haisu võivad olla märk millestki tõsisemast.

Haisvad jalad