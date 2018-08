Eilse seisuga on Kongo Demokraatlikus Vabariigis surnud ebolasse 33 inimest, teatas Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO.

Teatatud on veel 43 ebolakahtlusest, millest 13 on saanud laboratoorse kinnituse. Nakkuse on saanud ka kolm tervishoiutöötajat, kellest kaks surid. Uued ebolajuhtumid on Põhja-Kivu provintsis Uganda piiri lähedal.

Eelmine epideemia, mis oli maa loodeosas, loeti lõppenuks 24. juulil. Uus epideemia on sellest 2500 km kaugusel. Uue epideemia puhkemisest teatati vaid nädal pärast eelmise lõppemist.