Soome terviseameti andmetel on selle suve soojades Läänemere rannavetes taas levinud ka meil harvaesinev koolerabakter. Nakatunud on nii lapsi kui täiskasvanuid. Kas meid ohustab koolera?

Eesti terviseamet kinnitas Õhtulehele, et kui vee temperatuur tõuseb 20 kraadi ligi, võivad tõesti ka Läänemeres hakata paljunema kooleramikroobid, mis sobivate tingimuste korral võivad jõuda nii Eesti, Taani, Soome, Saksamaa, Norra, Läti, Leedu, Poola kui Rootsi rannikule.

Mõned portaalid on juba kirjutanud, et inimesed on nakatunud koolerasse. Nii see siiski pole. Terviseamet selgitas Õhtulehele, et erinevalt lõunamaadest ei põhjusta Läänemeres suvekuudel leiduvad avirulentsed ehk haigusi mitte tekitavad kooleramikroobid inimeste haigestumist koolerasse.