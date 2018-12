TAASTUSRAVIARST: 8 soovitust, mis teevad liigestele rõõmu

Kui inimene hakkab ülekaalulisena sporti tegema, siis tasuks alustada tasakesi, et mitte liigeseid üle koormata, et mitte tekitada ortopeedilist stressi. Enamikule ei tee sport midagi halba, kui seda mõõdukalt teha. Mõõdukas treening on alati kasulik, kui aga liiga äkiliselt alustada, võivad tekkida ortopeedilised probleemid.

5. Tee ka jõutrenni

Kui harjutada tasakaalu ja osavust – näiteks kui hüppame ühelt kivilt teisele –, siis sellised treeningud on liigestele head. Üldfüüsiline koormus on hea. Kui jalgrattaga sõita, siis see on hea, aga sellest ei piisa. Tasub teha ka jõutreeningut. Ka vanematele inimestele, kellel isegi võib-olla juba kusagilt valutab, soovitan jõusaali. Mõõdukas treening on kindlasti kasulik, kuid meeles peaks pidama, et sooritustehnika on olulisem kui tõstetavad raskused. Vale tehnika võib kasu asemel kahju tuua.

6. Kaitse end traumade eest

Kaitsmed on sportimisel omal kohal, kui on otsene oht traumaks. Kiiver ja liigesekaitsmed, mis kaitsevad kukkumisel, on hädavajalikud. Profülaktilises mõttes ei ole mõtet kanda ortoosi – see ei kaitse, pigem on sel vastupidine efekt, sest see takistab liikumist.

Liiges peab liikuma iseseisvalt, eriti kui see ei valuta. Kui juba valutab, siis miks sa teed sama asja? Tee siis mingeid muid harjutusi, lahenda see probleem ja taastu traumast, mitte ära tee uuesti sama harjutust, mis liigese valusaks tegi. Trauma võib kiirendada artroosi teket.