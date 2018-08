Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus kutsub inimesi verd loovutama, sest puhkuste perioodil ja kuumade ilmadega on verevarud oluliselt kahanenud. Traumasid ja õnnetusi on aga suviti rohkem ning seetõttu on ka haiglate verevajadus suurem.

Verekeskuse sõnul on eriti oodatud 0, A ja B RhD negatiivse veregrupiga doonorite veri, kuid see ei tähenda, et tarvis poleks teiste veregruppidega doonorite verd.

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste sõnul võiksid need doonorid, kes kurtnud, et töö tõttu on verekeskuse külastamine selle lahtiolekuaegadel keeruline, külastada keskust oma puhkuse ajal. "Hommikuti on verekeskuses rahulik ja vereloovutamine läheb kiiresti, liiatigi on nii soojade kui ka vihmaste ilmadega mõnusa temperatuuriga verekeskuses ja DoonoriFoorumis vägagi kosutav viibida," lisab Kullaste.