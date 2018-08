Kõrvad võivad sügeleda igas vanuses inimesel. Väga kergesti tekib kiusatus haarata vatipulk, et sellega sügelust leevendada.

Sageli läheb sügelus nii hulluks, et inimesed hakkavad oma kõrvu erinevate vahendite abil sügama, see aga pole hea mõte, räägib portaalis Kodus.ee perearst Kati Paal.

Kõrvaarstid viskavad nalja, et kõige väiksem asi, mida endale kõrva tohib panna, on küünarnukk. See tähendab, et kuulmekäigu sügamine tiku, vatipulga või ka sõrmega pole ühelgi juhul hea mõte ja teeb kasu asemel vaid kahju – niigi ärritatud kuulmekäigu nahk saab kratsides viga ja sinna võib kergesti lisanduda põletik.

Et saada kõrvasügeluse korral abi, peab pöörduma perearsti poole, kes vaatab kõrva üle, aitab leida sügeluse põhjuse ja määrab sobiva ravi.

Põhjused, miks kõrv sügelema hakkab, võivad olla erinevad: kuulmekäiku kogunenud vaigukork, nahaekseem, allergia või väliskuulmekäigu põletik, mis võib olla nii seente, bakterite kui ka viiruste põhjustatud.