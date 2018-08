Üks elu olulisematest kohavalikutest on see, kummal pool voodit inimene magab. Paarisuhtes kinnistub voodikoht üsna kiiresti. Ja aastate jooksul seda enam ei muudeta.

Üks elu olulisematest kohavalikutest on see, kummal pool sulle meeldib magada. Mida see võiks öelda sinu kohta?

Oled õnneseen! Uuringute järgi on voodi vasakul poolel magajad tõenäolisemalt rohkem oma eluga rahul. Nad armastavad rohkem oma tööd kui paremal poolel magajad ja neil on tõenäoliselt rohkem lähedasi sõpru. Nemad on ka varajased ärkajad.

Kas magad paremal pool?

Kuigi magad paremal, ei tähenda see, et see oleks parem kui vasakul pool magamine. Kuid on siiski üks asi, mille poolest nad on oma voodikaaslastest paremad - neil on tõenäoliselt suurem sissetulek.

Kas magad ükskõik kummal poolel?

Kõikidele paaridele pole oluline, kus nad magavad. Kuid millest see võiks rääkida, uuringud ei ütle.

Uurimused ei anna vastust ka küsimusele, kumb oli enne: kas voodipool muudab inimest või teatud tüüpi inimesed valivad kindla voodipoole.

Aga kui elu tundub igav, töö tüütu ja hommikul on raske tõusta, siis tasub vahelduseks kolida voodi vasakule poolele. Ja kaaslasel tasub proovida paremat poolt.