Lahutus on paljudele painav sõna. Ühele tähendab see vabadust, teisele ebaõnnestumist, kolmandale uut suunda elus.

Lahutus lööb alati mõra naiselikkusesse või mehelikkusesse ja oma identiteet tuleb uuesti luua. See võtab aega.

Need, kes kaaluvad lahutust, kardavad kolme asja: kas ma saan majanduslikult hakkama, mida lapsed arvavad ja kas saan kunagi veel lähedust tunda.

Esimesed kaks hirmu pole enam nii suured kui eelmistel põlvkondadel. Naised tulevad majanduslikult paremini toime kui varem ja ka ühiskondlik turvavõrgustik on tugevam. Ka suhtumine abielulahutusse on muutunud. See kõik võib teha otsustamise kergemaks.

Paarisuhte lõppemises on sageli süüdi keegi väljastpoolt. Armumise võimalusi on tänapäeval rohkem, sest inimesed liiguvad rohkem. Ka sotsiaalmeedia ja uued suhtlemisvõimalused on maailma avardanud.

Kas midagi oleks andnud ära teha?

Pärast lahutust mõtlevad paljud, kas suhte hoidmiseks oleks võinud rohkem ära teha. Sageli on vastus, et jah tõesti. Pika liidu puhul jääb töö suhtega sageli tegemata, sest suhet peetakse enesestmõistetavaks. Ka argipäeva hallus tekib kergesti.

Üks võimalusi on mõelda, et paarisuhe on nagu mingi leping, mille toimimist peaks paar üheskoos näiteks korra aastas üle vaatama. See hoiab alles uudishimu ja mõlemad teavad, mida paariline elult ootab.

On oluline tunda ära asjad, mis juhivad su käitumist - näiteks lapsepõlvekodu ja suguvõsa kombed. Valmistõdedest tuleb olla valmis loobuma ja luua uued, oma kombed.

Tutvumine oma mõtetega võib võtta aega ja vajab rahu. Oma aja võtmine pole isekus. Nii võid leiada uut jõudu, mille abil teha tööd oma suhtega.

Ära kannata üksinda

Kui pikk paarisuhe lõpeb, pole vaja jääda üksi kannatama. Lahutusega seotud tundeid on vaja jagada, mitte üksi põdeda. Tuleb tulla kodust välja ja suhelda inimestega, sest üksindus viib stressini ja võib vähendada isegi eluaastaid.

Kuid suhete turul valitseb ebavõrdsus. Naised elavad meestest kauem ja peavad seetõttu elama sagedamini ja pikemalt ilma kaaslaseta.

Soomes elavad ligi pooled 65–74-aastastest naistest üksi, kuigi vaid iga kümnes peab üksi elamist paremaks kui kellegagi koos elamist. Sama vanad mehed on enamasti kinni, mistõttu uue paarilise leidmine on raske.