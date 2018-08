Hiljuti avaldati karm tõde - Eestis joodi 2017. aastal iga elaniku kohta 8,6 liitrit puhast alkoholi. Eestis juuakse Põhjamaadele iseloomulikult – korraga suurtes kogustes, et jääda purju. See erineb maadest, kus joomine on seotud toitumiskultuuriga ning kogused on väiksemad.

Otseselt alkoholist algavaid terviseprobleeme loetakse WHO andmetel ligi 60, kaudsemalt on alkoholi mõjuga seotud haigusi üle 200. Kas haigus avaldub, sõltub vanusest, soost, geenidest jms.

Veri kõneleb alkoholikahjudest

Kuidas ma tean, kas alkohol on teinud kahju minu tervisele? Alkoholist tingitud tervisehäired kuhjuvad, kuid inimesel endal on raske teadvustada, et enesetunde halvenemise põhjuseks võib olla alkohol. Objektiivset infot organsüsteemide kahjustuste kohta on võimalik saada teada teatud vereanalüüside abil.

Ka siis, kui analüüsid on normi piires, ei tähenda see seda, et võiksid rohkem juua või senisel moel jätkata. Alkoholi tarvitamisel peab lähtuma põhimõttest, et mida vähem ja mida harvem, seda parem.